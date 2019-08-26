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Çanakkale’de 400 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de düzenlenen 18 operasyonda 400 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

GÜNDEM 26.08.2019, 15:01 26.08.2019, 15:11 Tugay Tönget
Çanakkale’de 400 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık ve Ezine bölgesinde 24-26 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 18 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 356'sı Afganistan, 19'u Suriye, 23'ü Somali, 2'si Filistin uyruklu toplam 400 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler H.D., M.Ç., H.M. ve M.K.'nin gözaltına alındığı operasyonda 1 minibüs ve 3 otomobil ile 2 bot ve 2 bot motoru ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afgan, Somali ve Filistin uyruklu 381 kaçak göçmen, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 19 Suriyeli ise 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etttikleri illere gönderildi.

#Çanakkale #ayvacık #ezine #kaçak göçmen
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