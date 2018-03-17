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Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız

Yarın, dünyada eşi benzeri görülmemiş Türk kahramanlığının 103. yıldönümü

Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız

Yarın, dünyada eşi benzeri görülmemiş Türk kahramanlığının 103. yıldönümü

17 Mart 2018 Cumartesi 00:49
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
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YARIN 18 Mart. Tarihi değiştiren 'Çanakkale Destanı'nın yazıldığı gün. Kanlarıyla bu destanı yazan şehitlerimizi Alanya'da da minnetle anacağız. Anma ve kutlama programı saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayıp, Alanya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) gösterilerle sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kahramanlığı
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