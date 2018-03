Can sözünü tuttu

MAHMUTLAR Belediye Başkan Vekili Avukat Murat Can, Aliefendi köyünde çıkan yangında evi zarar gören Sebahat Bıçakçı’ya verdiği sözü yerine getirdi.

Aliefendi köyünde 5 Eylül’de çıkan yangının ardından köyü ziyaret eden Can, yaraların derhal sarılacağını belirterek, bir evin baştan sona onarılacağı sözünü vermişti. Can’ın verdiği talimatın ardından kolları sıvayan belediye ekipleri, Sebahat Bıçakçı’ya ait evi baştan sona yeniledi. Yangında evi hasar gören Bıçakçı’yı tekrar ziyaret eden Can, Mahmutlar Belediyesi olarak yangında zarar görenlere ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu: ”Aliefendi köyünde çıkan yangının hemen ardından bölgeye gelerek araştırmalar yaptık. Sebahat Bıçakçı’ya ait evin büyük hasar gördüğünü tespit ettik. Mahmutlar Belediyesi olarak söz konusu evin tamiratını üstlendik. Ekiplerimize gerekli talimatları vererek evin bir an önce onarılmasını istedik. Bakımını üstlendiğimiz evi baştan sona yenileyerek yangının tüm izlerini sildik. Ayrıca 35 adet zeytin fidanı alarak Sebahat hanıma teslim ettik" dedi.