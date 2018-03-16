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Can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu. İki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı

Can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu. İki genci arama ve kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı

16 Mart 2018 Cuma 10:28
Can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
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SAMSUN'UN Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen  iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu. 

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında  şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu ilgili  birimlere bildirdi.

Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin, çevredeki vatandaşlara, "Yardım  edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil  Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına  destek oldu. Belgin Ş. ve Osman E'nin, köprünün kemerlerine çıkarak suya atlamış  olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi  olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah  saatlerinde devam etmek üzere ara verdi. Gece saat 01.30 gibi son verilen arama çalışması sabah saat 07.00 da tekrar başladı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunBafraKızılırmakNEHRE ATLAYAN GENÇLER
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