Can Gürkan'dan, hakime 'korkuyor' iması

SAVCININ ek bilirkişi raporu ve tutuklulukların devam etmesini talep ettiği duruşmada, söz alan tutuklu sanık Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, "Bilimsel bir çalışma istiyoruz. Tutukluluğumuzun devam etmesinde kamu baskısı neden olabilir. Benim ismim terör örgütünün ölüm listesinden çıkıyor. Avukatımız tehdit edildiği için çekiliyor. Hakim olarak siz de korkabilirsiniz, siz de saldırıya uğrayabilirsiniz. İnsansınız çekinebilirsiniz" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma öncesinde, Somalı işçilerin aileleri polis güvenlik noktasından geçip davanın görüleceği salona girdi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Yoklamayla başlayan duruşmada, ilk olarak duruşma savcısı Şükrü Akyıl söz aldı. Savcı Şükrü Akyıl geçen ağustos ayında açıklanan bilirkişi raporunu hazırlayan heyetten, gelen eleştirilere karşı ek rapor hazırlanmasını talep etti. Ayrıca, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik'in de bulunduğu 6 sanığın tutukluluklarının devam etmesini istedi. Mahkeme Başkanı daha sonra sanıklara söz verdi.

AİLELERİN TEPKİSİ ORGANİZE SUÇLAMASI

Dünkü duruşmada avukatlarının reddi hakim talebinde bulunmalarını hatırlatan Can Gürkan, "Bu olay sonrasında salonda disiplin sağlandı. Aileler, tepki göstermemeye başladı. Mahkemeye bizlere baskı için, ailelerin tepkisi bilinçli olarak yapılıyor. Birileri yönlendiriyor" dedi.

Olaydan sonra kendilerine maddi gerçeklerden çok ideolojik olarak yaklaşıldığını savunan Can Gürkan, "Bizim şirketin iflas etmek üzere olduğu söylenip durdu. Bu faciadan sonra bile bu olmadı. Şimdi 3 binden fazla çalışanımız var. Daha uzun yıllar çalışacağız daha iyi olacak" dedi.

"SİZ DE KORKABİLİRSİNİZ"

Yeni bir bilirkişi heyeti kurulmasını isteyen, kendilerinin de bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anlatan Can Gürkan, tutukluluklarının sürmesinde de çeşitli gerekçeler olabileceğini ileri sürecek şöyle dedi:

"Büyük bir olay var. İlk bilirkişi yalan. Ancak bizim tutuklanmalarımıza gerekçe oluyor. Ancak ortaya çıkan gerçekler sonrasında bize yönelik, olası kast ithamı çökmüştür. Ancak tutukluluğumuzun devam etmesinde çeşitli etkenler olabilir. Kamu baskısı, bana terörü konuşmayın deniyor, ama terör örgütünün listesinde adım çıkıyor. Etkili olan avukatımız tehdit ediliyor, otomobili yakılıyor, son olarak ailesi tehdit edilince çekilmek zorunda kaldı. Hakim olarak siz de korkabilirsiniz, siz de saldırıya uğrayabilirsiniz. İnsansınız çekinebilirsiniz. Ancak tahliyemin zamanının geldiğine inanıyorum."

Tutuklu sanıklardan İşletme Müdürü Akın Çelik de yeni bir bilirkişi incelemesi istedi. İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ise ölen 301 kişi arasında arkadaşlarının yakınlarının olduğunu ifade edip, "Ocakta anormal bir durum vardı. Gerçek ortaya çıkmadan bizi burada kurban etmeyin" dedi.

Bunun üzerine salonda bulunan ölen madencilerin yakınları, "Bizim çocuklarımız kurban edildi ama" sözleriyle tepki gösterdi. Söz alan sanıkların avukatları da müvekkillerinin tutukluluk hallerinin infaza dönüştüğü için kaldırılmasını istedi. Talepleri alan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya ara verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 40 sanık ise maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal'dan oluşuyor.



