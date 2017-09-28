Can Dündar hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

CUMHURİYET Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili yeni gelişme var.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulunuldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANIYOR

Başsavcılık, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında bir süre önce "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

YAKALAMA KARARI VE İADE TALEBİ ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarttı. Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Devam eden soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.