Camideki katliamla ilgili dehşete düşüren bilgiyi paylaştı

YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Brenton Tarrant'ın yakalanmaması halinde "Kesinlikle saldırıya devam etme niyetinde olduğunu" söyledi. Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iki gün önce 50 Müslümanı cuma namazında katleden İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın (28) gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğu açıkladı. Ardern, saldırganın çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi. Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

"36 DAKİKADA YAKALANDI"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın, polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını ifade etti. Başbakan Ardern, polis ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini belirtti.

ARDERN'DEN TRUMP'A: MÜSLÜMANLARA SEMPATİ

Başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı.