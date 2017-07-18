Camide vahşet! Tespih çektiren imam 20 yerinden bıçaklandı

DİYARBAKIR'DA namaz tesbihatı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayıp, 20 yerinden bıçaklanan imam, yaşam mücadelesi veriyor.
OLAY TESBİHAT SIRASINDA MEYDANA GELDİ
Dün akşam namazı sırasında meydana gelen olayda, Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesinde bulunan Kanal Camisi İmamı Osman Deniz, akşam namazının ardından tesbihata başladı.
İMAMIN YANINA GELEREK BIÇAKLAMAYA BAŞLADI
Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, imamın yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 20 yerinden bıçak darbesi alan Deniz, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İMAM TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yoğun bakımda olan imamın hayati tehlikesi devam ederken, kısa sürede yakalanan saldırgan, emniyete götürüldü.
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