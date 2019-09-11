Cami logosunu kaldıran İBB TV'ye tepki yağdı
İBB TV logosu değiştirildi. İBB logosundaki cami kaldırılıp logo daha renkli bir hale getirildi. Ancak bu değişim hükümete yakın kişiler tarafından eleştiriye neden oldu
GÜNDEM 10.09.2019, 22:33
İBB TV logosu değiştirildi. Logoda artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosundaki gibi cami çizimi yer almayacak ve renkleriyle de oynanarak logo daha renkli bir hale getirildi. İktidara yakın çevreler bu değişikliğin ardından özellikle sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.
İMAMOĞLU'NUN CAMİDE "YASİN" OKUMASINI HATIRLATTILAR
İmamoğlu'nun seçim öncesinde camide "Yasin" okuduğunu hatırlatan gazeteler şimdi İBB TV logosundaki camiyi kaldırmanın sorgulanması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
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