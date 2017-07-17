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Cami bahçesine maytap, imam ve kardeşine darp

Eyüp, Nene Hatun Camii'nin imamı Muhip Polat ve kardeşi, sela okunurken cami bahçesine maytap atan kişilerin yumruklu saldırısına uğradıkları, darp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Cami bahçesine atılan maytapların patlama anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cami bahçesine maytap, imam ve kardeşine darp

Eyüp, Nene Hatun Camii'nin imamı Muhip Polat ve kardeşi, sela okunurken cami bahçesine maytap atan kişilerin yumruklu saldırısına uğradıkları, darp edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Cami bahçesine atılan maytapların patlama anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:50
Cami bahçesine maytap, imam ve kardeşine darp
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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde saat 00.13'de Türkiye'deki tüm camilerde aynı anda sela okundu. Alibeyköy Karadolap Mahallesi'ndeki Nene Hatun Camii'nin imamı Münip Polat da bu saatte sela okumaya başladı. 

Polat bu sırada olanları şöyle anlattı, 

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla ben de bu caminin görevlisi olarak burada sela vermeye başladım saat 00.13'te. Bu esnada camimize dışarıdan maytaplarla, ellerinde şişelerle, ses yapan şeylerle, malzemelerle bize saldırdılar. Saldırı sırasında ailem de buradaydı. Ankara'dan kardeşim misafirimdi. O da burada oturuyordu. Sesleri duyunca ben selayı bırakmak zorunda kaldım. Yani benim işimi görevimi icraa ederken bana mani oldular. Yukardan hanım diyor ki; 'Etmeyin, eylemeyin aşağıda çocuklar var. Onlar bunları kaldıramazlar'. Oradan caminin lojmanına da saldırdılar. Ben selayı kesmek, bırakmak zorunda kaldım. Görevimi icra edemedim. Ben dışarıda bunlar kimdir nedir diye bakmaya gittim. Adamları gördüm. Dedim ki; 'Etmeyin, eylemeyin. Biz geri geri gelirken bunlar bizden cesaret aldı.  Bir şekilde bizim üzerimize geldiler. Bizi darp ettiler" 

"KARDEŞİMİN ÜZERİNE SALDIRDILAR"

Olay sırasında kardeşinin yanında olduğunu belirten Ethem Polat da, "Dışarıdan bahçenin içine patlayıcılar, molotof kokteyli gibi bira şişelerinin içinde bir kaç tane attılar. Tekrar bir ara durdu. Yine bir 5-10 tane daha attılar. Lojmanın camlarını kırdılar. Kardeşim dışarı çıktı. Ben de peşine gittim. Caminin duvarına doğru gitti. 'Yapmayın etmeyin Niye böyle yapıyorsunuz?' filan demeye kalmadan, kardeşimin üzerine doğru saldırdılar. Araya girdim. Bana yumruk sallamaya çalıştılar. Ben kendimi korudum. Tekrar ben de ona attım. Yıkıldı yere. Ayağa kalmaya çalışırken tekme attım. Fakat üçüncü bir şahıs geldi bana arkadan vurdu. Biz kardeşimle olay büyümemesi için dönüp geldik" dedi. Olay gecesini yüzlerindeki darp izleriyle anlatan Münip Polat ve kardeşi saldırganlardan şikayetçi oldu, atılan cisimli kırılan ev camının fotoğrafını da habercilere gösterdi.  Polis kaçan saldırganların kimliklerini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor. 

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