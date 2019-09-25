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Cami avlusunda korku filmine inceleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir imamın cami avlusunda çocuklara korku filmi izlettiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

GÜNDEM 25.09.2019, 17:05
Cami avlusunda korku filmine inceleme
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ÇAYCUMA'YA bağlı Veliköyü Saraçlar mahallesinde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara 'Siccin 4' isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla ilçe müftülüğüne şikayette bulundu. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı.Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda duvara yansıtılarak izlenen filmden kareler ile filmi izleyen çocuklar yer aldı. Müftülüğün olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

#Zonguldak #Çaycuma #cami avlusu #korku filmi
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