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Cam filmi yasağında son durum... Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Cam filmi yasağı, araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor Türkiye genelinde birçok araç sahibinin ceza yememek için söktürdüğü, bazılarının ise kanunun netleşmesi için beklediği cam filmi yasağı, resmi merciler tarafından yeniden ele alınıyor. Resmi Gazete'de yer alan yasağın ardından ilk kez açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumun düzeltilmesi için talimat verdiğini ifade etti. İşte, cam filmi yasağı hakkında bazı bilgiler

Cam filmi yasağında son durum... Cam filmi yasağı kalkıyor mu?

Cam filmi yasağı, araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor Türkiye genelinde birçok araç sahibinin ceza yememek için söktürdüğü, bazılarının ise kanunun netleşmesi için beklediği cam filmi yasağı, resmi merciler tarafından yeniden ele alınıyor. Resmi Gazete'de yer alan yasağın ardından ilk kez açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumun düzeltilmesi için talimat verdiğini ifade etti. İşte, cam filmi yasağı hakkında bazı bilgiler

14 Kasım 2017 Salı 10:45
Cam filmi yasağında son durum... Cam filmi yasağı kalkıyor mu?
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CAM filmi yasağı kalkıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Trafikte yer alan on binlerce araç sahibinin Resmi Gazete'de yayımlanan cam filmi cezası nedeniyle detaylarını merak ettiği durum hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte, şu ana kadar cam filmi yasağıyla ilgili gündeme gelen gelişmeler

BAKAN ÖZLÜ: ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ

Cam filmi yasağı kafalarda soru işareti yaratmaya devam ederken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yeni bir açıklamada bulundu. Özlü, cam filmi cezasından etkilenmeyecek araçları açıkladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçların ön camı ile ön sağ ve sol camlarının renksiz olacağını, sadece arka cam ile arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabileceğini belirterek, "Cam filmi önemli ama can güvenliği daha önemli, önce can güvenliğimize bakacağız." dedi.

Bakan Özlü, AA muhabirine, araçlarda kullanılan "cam filmi"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Cam filmi yasağının hiç kalkmadığını vurgulayan Özlü, "Şu anda cam filmi taktırmış olan vatandaşlarımız da yasak varken cam filmi taktırdılar. Biz bakanlık olarak cam filmi yasağını kaldırmak istedik. Geçen yıl bu niyetimizi beyan ettik, ilgili kurumlardan da olumlu görüşler aldık ve yönetmelik yayımladık." diye konuştu.

Özlü, söz konusu yönetmeliğe göre 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağının kaldırılacağının açıklandığını ancak Emniyet Genel Müdürlüğünden bu konuda gelen taleplerin ardından konunun tekrar ele alındığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin, özellikle son dönemde artan terör eylemleri sebebiyle şüpheli şahısların tanınması ve tespitinde sıkıntı yaşandığını aktardıklarını dile getiren Özlü, bu nedenle de cam filmi yasağının kaldırılmaması yönünde görüş beyan edildiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI: YANLIŞ YAPTILAR DÜZELTİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın kamuoyunda büyük tartışma yaratan cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "yanlış yaptılar düzeltilmesi için talimat verdim" dediği öğrenildi.

"ÖN CAMLARI SÖKTÜRÜN ARKA CAMLAR İÇİN BEKLEYİN"

Aysel Alp'in haberine göre; Cam filmi yasağı, İçişleri Bakanlığının yetkisinde düzenlenen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63.maddesinin son fıkrasında şöyle yer alıyor: Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'düzeltilmesi için talimat verdim'dedi ama Peki ama İçişleri Bakanlığı ‘ulusal güvenlik, terör tehdidi’ gibi bir gerekçeyle yasağı savunurken cam filmi nasıl serbest bırakılacak?

İşte bu sorunun yanıtını Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök şöyle verdi:

Öncelikle şu anda camlara film yapıştırmak yasak. Ancak fabrika çıkışı, arka camları koyu araçlar var ve bunların camlarında V işareti var. Bunlar orjinal onayli ve serbest. Dikkat edin, arka camları koyu, önler değil.

AB ülkelerinde tadilat onayıyla ön üç cam hariç arka camlara koyu film takılması mümkün. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı da bunu yapmak istemişti. Eğer İçişleri Bakanlığı 63.maddeyi değiştirirse, ‘tadilat proje onayıyla’ sadece arka camlara film yapılabilir.

Ön üç cama asla yapılamaz. Otobüslerde ön camlara ilaveten Acil Çıkış camları da hariç tutulur. Ancak bu filmler, merdiven altı yerlerde değil; bakanlığın yetki verdiği yerlerde, tadilat onayıyla yapılması koşulu aranır.

O nedenle ön camlar her durumda ağır kusurdur. Derhal sökülmelidir. Arka camlar için beklenebilir."

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda konu yeniden ele alınacak. İçişleri Bakanlığı, cam filminde çok koyu camlar yerine sadece güneşi kesmeye yönelik hafif dereceli renkli camı uygun görürse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili yönetmelikte buna göre bir değişiklik yapacak.


 

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