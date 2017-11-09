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Cam filmi yasağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Cam filmi yasağı kalkacak mı?

5 milyon kişiyi ilgilendiren ve bir kesimin tepki gösterdiği cam filmi yasağı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlık ve makamlara mağduriyet oluşmaması talimatını verdi

Cam filmi yasağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Cam filmi yasağı kalkacak mı?

5 milyon kişiyi ilgilendiren ve bir kesimin tepki gösterdiği cam filmi yasağı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlık ve makamlara mağduriyet oluşmaması talimatını verdi

09 Kasım 2017 Perşembe 12:38
Cam filmi yasağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Cam filmi yasağı kalkacak mı?
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SON dönemde sıkça gündeme gelen araçlardaki cam filmi yasağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıkların yeniden bir çalışma yapmasına ilişkin talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikayet yansıması üzerine,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet oluşturmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 tarihli, Araç muayenesi sonucu belirlenen eksikliklere ilişkin kusur grupları yönergesi konulu yazılarında, film yapıştırılmış camlar 'Hafif Kusur' yerine 'Ağır Kusur' kapsamına alınmıştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımının ortadan kaldırılmasına ilişkin, "Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti olmasaydı, 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağı kalkacaktı. Fakat Emniyet Müdürlüğü ısrar etti, dolayısıyla cam filmi yasağı devam etti." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cam filmi kullanımının hiçbir zaman serbest olmadığının altını çizen Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını da belirtmişti.

Resmi makamlardan aksi açıklanana cam filmi yasağı uygulanmakta ve R43 harici cam filmi kullanan araçlara 206 ile 427 TL arasında para cezası kesiliyor.

Sosyal medya başta olmak üzere araç sahipleri ve Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) yasakla ilgili tepki göstermekteydi. Cam filmi yasağından kaynaklı olarak 750 milyon liralık ilave gider oluşmuştu.

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Cam Filmi YasağıCam Filmi Yasağı Kalkıyor Mu?Recep Tayyip Erdoğan
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