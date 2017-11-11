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Cam filmi tartışmalarına nokta! Tek şart emniyetin kriterine uymak

Cam filmi tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz" dedi

Cam filmi tartışmalarına nokta! Tek şart emniyetin kriterine uymak

Cam filmi tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz" dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:29
Cam filmi tartışmalarına nokta! Tek şart emniyetin kriterine uymak
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili "Cam filminde Emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak" dedi.

Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü,  Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan 'cam filmi' konusunda açıklamalarda bulundu.

TALEP EMNİYETTEN GELMİŞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmi yasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık. Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olunca 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz  Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz" dedi.

"CAM FİLMLERİNİN DERECELERİNDE LİMİT OLACAK"

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı. Bakan  Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI

Yerli otomobilin üretim yeri ile ilgili soruya ise Bakan Özlü, "Fabrikanın yeri konusu ikinci fasıl konusu. Şuan ilk fasıldayız. Birinci fasılda tasarım, geliştirme, prototip faslıdır. 24 ay sürecektir. Otomobilin üretim konusu ikinci fasılda belirlenecektir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cam Filmi
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