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Çalışma hayatında devrim! Düzenlemeler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Hükümetin çalışma hayatına yönelik değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek

Çalışma hayatında devrim! Düzenlemeler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Hükümetin çalışma hayatına yönelik değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:52
Çalışma hayatında devrim! Düzenlemeler 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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HÜKÜMETİN çalışma hayatına yönelik devrim niteliğindeki değişiklikleri 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek.

İşte yeni yılla birlikte gelecek yenilikler:

ARABULUCULUK GELİYOR

İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç bir ay içinde sonuca bağlayacak. Böylece yıllar süren mahkeme süreci sona erecek. Başvuru süresi de 30 gün.

BEYAN SİSTEMİ

 Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen defterde beyan sistemi bazı mükellefler için 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek. Mükellefler sistem haricinde kağıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacak. Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 1 Ocak'tan itibaren sistemi kullanacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım 1 Ocak'ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak.

MESLEK KODU CEZASI

Meslek kodu zorunluluğuyla artık herkes yaptığı işiyle bildirilecek. Yanlış beyana ceza gelecek. Muhtasar ve Hizmet Beyannamesi uygulaması da temmuzda başlayacak.

DÜRÜST MÜKELLEFE İNDİRİM

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu 2018 ile birlikte açılacak. Mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.

İSTİHDAMA DESTEK

31 Aralık 2017 itibarıyla süresi biten ilave istihdama prim ve vergi desteği 2018'de de devam edecek.

6 AY MAAŞ DEVLETTEN

3 ve daha az çalışanı olan işyerleri eğer yeni bir işçi alırsa bu işçinin tüm maaş ve primleri 6 ay boyunca Hazine tarafından karşılanacak. Bu uygulama da 1 Ocak 2018 itibariyle başlayacak.

YENİ KADROLAR GELİYOR

900 bin taşeron işçi kadroya geçerken, 4C'liler 4B'li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzayacak. Ayrıca kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.

2018 YENİLİKLERLE GELİYOR

- İşçi-işveren arasında arabuluculuk başlıyor.
- BES, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek.
- Meslek kodu zorunluluğu başlıyor.
- Dürüst mükelleflere yüzde 5 indirim yapılacak.
- Bir işçi alan işyerinin maaş ve primlerini devlet üstlenecek.
- İstihdama destek 2018'de de devam edecek.
- Taşeron işçiler kadroya alınacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıEKONOMİ
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