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Çalınan otomobilini parçalar halinde geri aldı

İstanbul'da çalınan lüks bir otomobil 13 gün sonra yedek parça haline getirilmek için parçalanmış halde bulundu. Polis, otomobilin satılan parçalarını satıldıkları yerden tek tek topladı. Toplanan parçalar aracın geri kalanıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 4 kişiye de çalıntı eşya almaktan işlem yapıldı

Çalınan otomobilini parçalar halinde geri aldı

İstanbul'da çalınan lüks bir otomobil 13 gün sonra yedek parça haline getirilmek için parçalanmış halde bulundu. Polis, otomobilin satılan parçalarını satıldıkları yerden tek tek topladı. Toplanan parçalar aracın geri kalanıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 4 kişiye de çalıntı eşya almaktan işlem yapıldı

20 Ekim 2017 Cuma 14:54
Çalınan otomobilini parçalar halinde geri aldı
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ÜSKÜDAR'DA,  63 yaşındaki M.B.'ye ait lüks Otomobil kapısının önünden çalındı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başlarken şüphelilerin peşine düştü. Bir  süre önce yattığı cezaevinden kısa süre önce tahliye olan eski sabıkalı Erdener K.(32)'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis şüphelilerin aracı tuttuğunu belirlediği Ümraniye, Kazım karabekir mahallesindeki bir dükkanı tespit etti. Bu dükkana yapılan baskında Erdener K., Mehmet Emir D.(25) ile Deniz P.(37) gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN SATILAN PARÇALARI TEK TEK TOPLANDI

Operasyon sırasında çalıntı lüks araçta parçalara ayrılarak yedek parça haline getirilmiş halde bulundu. Otomobilin bazı parçalarının satıldığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda satılan otomobil parçaları tek tek toplandı. Bu sırada çalıntı parçaları satın alan 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilere çalıntı eşya satın almak suçundan işlem yapıldı.

OTOMOBİL PARÇALARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdener K. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada çalıntı aracın bir araya getirilen parçaları araç sahibi M.B.'ye teslim edildi.

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