Çakar ve siren kullananlara ceza

Bakanlık tarafından yeni alınan kararla birlikte çakar ve siren kullandığını emniyete bildirmeyen araçlar kontrol amaçlı da çevirebilecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca alınan karara göre, çakar ve siren kullandığını emniyete bildirmeyen ambulans, itfaiye, AKOM, polis araçları, koruma araçları gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara da cezai işlem yapılacak. Trafik polisleri, geçiş üstünlüğü olan araçları kontrol amaçlı da çevirebilecek. Çakar ve siren kullanan tüm araçların plakalarının yer aldığı liste ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde toplandı.