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Çadırların içine bile bakıldı! Kayıp çocuk bu halde bulundu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 12 saat sonra mahallenin 5 kilometre uzağında uyur halde bulundu

Çadırların içine bile bakıldı! Kayıp çocuk bu halde bulundu

Erzurum’un Pasinler ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 12 saat sonra mahallenin 5 kilometre uzağında uyur halde bulundu

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:33
Çadırların içine bile bakıldı! Kayıp çocuk bu halde bulundu
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ALINAN bilgiye göre, Taşkaynak Mahallesinde dün saat 14. 00 sıralarında 2 yaşındaki Muhammed Ege Albayrak kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden Emin ve İnci Albayrak çifti durumu jandarmaya bildirdi. Mahalle camisinden de anons yapılarak 2 yaşındaki çocuğun kaybolduğu belirtilerek mahalle sakinlerinin çevrede arama yapmaları istendi. 2 yaşındaki Muhammed Ege Albayrak’ın bulunması için Erzurum’dan da AFAD ekipleri Taşkaynak Mahallesine sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin gecenin karanlığında yaptıkları yaklaşık 12 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucu saat 02.15 sıralarında Muhammed Ege Albayrak, mahallenin 5 kilometre uzağında Porsuk Mahallesi Kırlar mevkiinde toprak zeminde yüzüstü uyur vaziyette bulundu. 

Durumu iyi olan Muhammed Ege Albayrak, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukları bulunan Emin ve İnci Albayrak çifti sevinç gözyaşlarına boğularak AFAD ekiplerine teşekkür ettiler. 

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ErzurumPasinlerIki Yaşındaki çocuk
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