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Caddeye mezar yapıp, üzerine çiçekler koydu

Zonguldak’ta üç gün önce dükkanının önünde su borusu patlayan ve onarım sonrası yoldaki parke taşları yapılmayan esnaf, dükkanının önüne parke taşlarıyla sembolik mezar yaptı.

Caddeye mezar yapıp, üzerine çiçekler koydu

Zonguldak’ta üç gün önce dükkanının önünde su borusu patlayan ve onarım sonrası yoldaki parke taşları yapılmayan esnaf, dükkanının önüne parke taşlarıyla sembolik mezar yaptı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:30
Caddeye mezar yapıp, üzerine çiçekler koydu
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FEVZİPAŞA Caddesi'nde Korhan Kayhan’a ait dükkanın önünde su borusunun patlaması sonucu Zonguldak Belediyesi ekipleri tarafından tadilat işlemi gerçekleştirildi ancak dükkanın önündeki parke taşları yapılmadı. Bunun üzerine esnaf Korhan Kayhan, parke taşlarından sembolik mezar yaptı. Sembolik mezarın üzerine çiçekler de konurken, mezar caddeden geçen vatandaşların büyük ilgisini çekti. 
Belediyeye tepki amacıyla böyle bir şey yaptığını ifade eden Kayhan, “Üç gün önce patlayan bir su vardı, belediyeye üç gün önce bir ihbarda bulunduk ve arkadaşlar geldiler pazar günü tamir edeceklerini söylediler. Biz belediye başkanımızı aramamızla birlikte akşam geldiler su tamiratını yaptılar. Ama ertesi gün aramamıza rağmen oradaki parke taşlarını kapatamadılar.
Dolayısıyla ben de bu taşları çevreleyerek belediyenin hizmetlerini mezara gömdüm. Herkes burada mezar mı var diye soruyor. Amacım burada sadece belediyeye esprili bir ders vermekti, sadece ufacık bir karo taşı kapatmakta zorluk çeken bir belediye bir ay sonra bu sokağa gelip nasıl tamirat çalışması yapacak ben çok merak ediyorum. Dolayısıyla üç günden beri biz buranın kapatılmasını istedik ama gelip de şurada iki tane karo taşı belediyemiz kapatamadı. Ben yetkililere sadece esprili bir cevap vermek istedim” dedi.
Cadde üzerinde bulunan mezara çok şaşırdıklarını ifade eden yoldan geçen vatandaşlar ise, belediyeye tepki amaçlı yapıldığını öğrenince, “Çok iyi olmuş” dediler.  

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Anahtar Kelimeler:
MezarçiçeklerZonguldak
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