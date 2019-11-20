C4 patlayıcı ele geçirildi

İL Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kiğı ile Yayladere ilçelerinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 19 Kasım günü jandarma komando birliklerinin katılımıyla yapılan operasyonda 5 gram C4 plastik patlayıcı, havan mühimmatı parçası, 8 mermi, 5 basma düzeneği, 3 elektrikli fünye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.