ByLock’tan mesajları yollanmış

ADANA'DA FETÖ’ye üye olmak ve finans sağlamak suçlarından 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 25’i tutuklu 104 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, SEGBİS ile savunması alınan tutuklu sanık eski polis memuru Ahmet Dönmez, “Benim utancım bunlar arasına girmektir. 2009-2010 yıllarında ben bu yapıyla tanıştım” dedi.

ByLock bilinmeden yüklenmez

FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’u bir kişi tek başına yüklemek istese onun çok iyi İngilizce bilmesi gerektiğini anlatan Dönmez, kendi telefonuna bu uygulamanın Cemal isimli bir kişi tarafından yüklendiğini itiraf etti. Dönmez, “Daha sonra Halil kod adlı İbrahim beni ekledi. Karşılıklı eklemek için karşıdaki şahsın size mesaj atması, sizin de o mesajı kabul etmeniz gereklidir. Hiç kimse ‘ByLock’u bilmeden yükledim’ diyemez” dedi.

Cemal adlı kişinin çoğu zaman iki ya da üç telefon kullandığı bilgisini veren Dönmez, “ByLock üzerinden mesaj geldiği zaman açmak zorundasın çünkü telefonun üst köşesinde sürekli ışık yanıp yanıp söner. Mesajları açıp bakıyordum, risale ve dua gönderiliyordu. Ayrıca ByLock üzerinden moraller yüksek tutulsun diye FETÖ firarisi olarak Kanada’ya kaçan Prof. Dr. Osman Özsoy’un yazıları gönderildi” diye konuştu.

İtirafçılara tehdit

Dönmez, cezaevi koğuşlarında, itirafçı olmamaları yönünde FETÖ sanıklarından bazılarının diğerlerine baskı yaptığını ve küfürler ettiğini anlattı. Koğuşta sürekli “Bugün yarın çıkacağız” diye rüyalar anlatıldığını aktaran Dönmez, “25 kişilik koğuşta itirafçılara ağır küfürler ediyorlar. Sürekli rüya anlatıyorlar. Ayrıca ‘İtirafçı olanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) para kazanamayacak’ diyorlar” ifadelerini kullandı.