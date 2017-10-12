Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105323
ALTIN
151.795
DOLAR
3.6422
STERLİN
4.8192
EURO
4.3198
Hava kirliliği öldürüyor!
Hava kirliliği öldürüyor!
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya...
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
banner468

ByLock’tan mesajları yollanmış

Tutuklu eski polis memuru, “ByLock üzerinden moraller yüksek tutulsun diye Kanada’ya kaçan Prof. Dr. Osman Özsoy’un yazıları gönderildi” dedi

ByLock’tan mesajları yollanmış

Tutuklu eski polis memuru, “ByLock üzerinden moraller yüksek tutulsun diye Kanada’ya kaçan Prof. Dr. Osman Özsoy’un yazıları gönderildi” dedi

12 Ekim 2017 Perşembe 07:45
ByLock’tan mesajları yollanmış
banner404

ADANA'DA FETÖ’ye üye olmak ve finans sağlamak suçlarından 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 25’i tutuklu 104 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, SEGBİS ile savunması alınan tutuklu sanık eski polis memuru Ahmet Dönmez, “Benim utancım bunlar arasına girmektir. 2009-2010 yıllarında ben bu yapıyla tanıştım” dedi.

ByLock bilinmeden yüklenmez

FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’u bir kişi tek başına yüklemek istese onun çok iyi İngilizce bilmesi gerektiğini anlatan Dönmez, kendi telefonuna bu uygulamanın Cemal isimli bir kişi tarafından yüklendiğini itiraf etti. Dönmez, “Daha sonra Halil kod adlı İbrahim beni ekledi. Karşılıklı eklemek için karşıdaki şahsın size mesaj atması, sizin de o mesajı kabul etmeniz gereklidir. Hiç kimse ‘ByLock’u bilmeden yükledim’ diyemez” dedi.

Cemal adlı kişinin çoğu zaman iki ya da üç telefon kullandığı bilgisini veren Dönmez, “ByLock üzerinden mesaj geldiği zaman açmak zorundasın çünkü telefonun üst köşesinde sürekli ışık yanıp yanıp söner. Mesajları açıp bakıyordum, risale ve dua gönderiliyordu. Ayrıca ByLock üzerinden moraller yüksek tutulsun diye FETÖ firarisi olarak Kanada’ya kaçan Prof. Dr. Osman Özsoy’un yazıları gönderildi” diye konuştu.

İtirafçılara tehdit

Dönmez, cezaevi koğuşlarında, itirafçı olmamaları yönünde FETÖ sanıklarından bazılarının diğerlerine baskı yaptığını ve küfürler ettiğini anlattı. Koğuşta sürekli “Bugün yarın çıkacağız” diye rüyalar anlatıldığını aktaran Dönmez, “25 kişilik koğuşta itirafçılara ağır küfürler ediyorlar. Sürekli rüya anlatıyorlar. Ayrıca ‘İtirafçı olanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) para kazanamayacak’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BylockOsman ÖzsoyMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harekete geçildi! O askerler şu anda...
Harekete geçildi! O askerler şu anda...
Bozdağ: Vize krizi ile ilgili iki ülke birlikte çalışma kararı aldı
Bozdağ: Vize krizi ile ilgili iki ülke birlikte çalışma kararı aldı
Tüpraş patlamasında flaş gözaltılar
Tüpraş patlamasında flaş gözaltılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim