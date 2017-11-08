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ByLock’tan AİHM yargıcı çıktı

FETÖ/PDY'nin ByLock mesajlaşmalarının çözümlemeleri bir bir soruşturma dosyalarına ekleniyor

ByLock’tan AİHM yargıcı çıktı

FETÖ/PDY'nin ByLock mesajlaşmalarının çözümlemeleri bir bir soruşturma dosyalarına ekleniyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:56
ByLock’tan AİHM yargıcı çıktı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren son ByLock yazışmasından FETÖ nedeniyle üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Eser Karakaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tek Türk yargıç olarak görev yapan eşi Işıl Karakaş çıktı. İki FETÖ şüphelisi arasında darbeden aylar önce gerçekleşen ByLock yazışmasında Işıl Karakaş'ın bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dershane mağduriyeti ile ilgili bir tazminat kararı çıkarılması için acele edilmesi gerektiği ifade ediliyor.
'GİTMEDEN YETİŞTİRELİM'
Soruşturma dosyasında yerini alan görüşmede şu ifadeler geçiyor: "Hemen başlatalım abi. Sebebi de şu dönemin Türkiye temsilcisi Eser Karakaş'ın hanımıymış. Görev süresi dolmadan yetiştirelim diyorlar. Ve de içi en çok dolu dosya. 'Dershanelerin maddi mağduriyeti' bir tazminat çıkarsa çok etkili olur deniyor." 

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Anahtar Kelimeler:
FetöPdyBylockAihmSoruşturma
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