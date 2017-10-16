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Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket

FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve Bylock kullandıkları gerekçesiyle TEM şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri görüntü alan basın mensuplarına çirkin el hareketi yaptı

Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket

FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve Bylock kullandıkları gerekçesiyle TEM şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri görüntü alan basın mensuplarına çirkin el hareketi yaptı

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket
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KAYSERİ'DE FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullandıkları belirlenen 17 kişi Terörle Mücadele Ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. 
TEM Şube'de haklarında başlatılan işlemler tamamlanan zanlılardan 8'i bu gün doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünden geçirilen zanlılardan biri, görüntü alan basın mensuplarına çirkin bir el hareketi yaptı. 
Bylock kullandıkları için gözaltına alınan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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BylockZanlıFetöPdyTerör örgütü
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