Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullandıkları belirlenen 17 kişi Terörle Mücadele Ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TEM Şube'de haklarında başlatılan işlemler tamamlanan zanlılardan 8'i bu gün doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünden geçirilen zanlılardan biri, görüntü alan basın mensuplarına çirkin bir el hareketi yaptı.

Bylock kullandıkları için gözaltına alınan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.