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Bylock tuzağı kurulduğu anlaşılanlar için yeni KHK çıkarılacak

Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek olan yeni bir KHK birkaç gün içinde yayımlanacak. Son dakika haberine göre, Bylock'un bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak

Bylock tuzağı kurulduğu anlaşılanlar için yeni KHK çıkarılacak

Bylock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek olan yeni bir KHK birkaç gün içinde yayımlanacak. Son dakika haberine göre, Bylock'un bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak

29 Aralık 2017 Cuma 17:30
Bylock tuzağı kurulduğu anlaşılanlar için yeni KHK çıkarılacak
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BYLOCK tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içeren yeni KHK geliyor. KHK birkaç gün içinde çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'lerine yönlendirildikleri ortaya çıkmıştı. Bunun sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık bin kişinin tahliye edilebileceği ifade edilmişti. Bununla ilgili yazının ilgili başsavcılıklara gönderildiği belirtilmişti.

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞVURULAR ALINACAK
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, meslekten sadece bu nedenle ihraç edilen yaklaşık 2 bin kişinin mesleğe dönüşlerinin yolu açıklacak. Bu KHK birkaç gün içinde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Daha sonrasında başvurular alınacak ve mesleğe dönüş yolu açılacak. Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
BylockKHKResmi Gazete
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