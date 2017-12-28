ByLock tutuklusu Saadet Partili avukata tahliye

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen 'Bylock' listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.
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