ByLock'tan şikayet! 'Evlendiğimiz ilk gece bana...'

SORUŞTURMALAR sürecinde çözülen Bylock yazışmalarından birinde, örgüt üyelerinden biriyle 'katalog evlilik' yaptığı anlaşılan bir kadının örgüt üyesi kocasından şikâyetleri de yer alıyor. Yazışmalarda kocasının ailesiyle sorunlar yaşayan ve kocasının şiddetine maruz kalan kadın 'Abla' diye hitap ettiği, kişiye kocasından şiddet gördüğünü, bunu Ankara'ya bildirdiğini, kocasının 'uyarıldığını' anlatıyor.



'Bana vurdu, Ankara'ya söyledim'



İşte gizli yazışmanın o bölümleri:



'Paraları yoksa zaten yardım etseler de istemiyorum. 'Paraları yok' diyor ama olmasa da bunun mahcubiyeti de yok diyorum. Üstüne de beklentileri var diyorum. Sen izah etmediğin sürece de ben ezik kalıyorum. Ben onları memnun etmeye çalışıyorum gibi oluyor diyorum. Haklı değilsin demiyor. Ama ailesine de toz kondurmuyor. İlk üç ay olmuştu evleneli, 20 gün orada zorla tuttu beni abla. Oysa evlenmeden önce zaten evlendikten sonra kimse ile muhatap olmayacağız dedi. Abla ilk evlendiğimiz gece bana vurdu. Bir iki defa daha kolumdan tutup beni incittiği de oldu. Ankara'ya söyledim. Uyardılar. Sonra güya özür diledi. Ama ben onu affedemiyorum. Bunu anlatmak çok zor. Bazı şeyler sarsıldı diye düşünüyorum. Artık şiddet uygulamıyor ama ben o günleri unutamıyorum.'