‘ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

CUMHURİYET Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 6 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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