‘Bylock’ operasyonu: 11 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve ’Bylock’ programı kullandıkları iddia edilen çeşitli firmalarda yöneticilik yaptığı belirtilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı 17 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.