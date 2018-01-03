ByLock kurucusu CHP’yi aramış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, darbecilerin gizli iletişim ağı ByLock uygulamasını kuran kişinin kendilerini aradığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock programı yüklendiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ByLock’un irade dışı yüklenebileceğini 2016’da açıkladıklarını söyledi. CHP’nin konuyla ilgili bir rapor hazırladığını söyleyen Aksünger, bu raporun ardından ByLock’un kurucusu David Keynes’in kendisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu defalarca aradığını söyledi. CNN Türk’te yer alan habere göre, Keynes’le telefonda görüşmeyen Aksünger, Keynes’in kendisine attığı mailleri Başbakanlık Müsteşarı’na gönderdiğini açıkladı. Keynes’in kendisini ve CHP’yi aramasını ‘manipüle’ olarak yorumladı. Aksünger, Keynes’in ya yerli ya yabancı istihbaratçı yahut cemaatçi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Atilla’ya 5 yıl ceza iddiası

CHP’li Aksünger, Rıza Sarraf’ın tanık olduğu davayla ilgili ise şöyle konuştu: Türkiye’yi şimdi ne bekliyor? ABD ambargosu diye bir şey yok, sen ABD bankacılık sistemine imza atmış. Yani sen buna uymazsan, buradan Rize’ye bir dolar gönderemezsiniz. Ya kendi sisteminizi kuracaksınız ya da kuralları çiğnemenin parasını ödeyeceksiniz. Ne kadar ödeyeceksiniz? 10 milyar dolar olduğu söyleniyor. Kim ödeyecek bu parayı? Rüşvet alan bakanların da malvarlıklarına el koyun. Niye bu parayı millet ödesin? Mehmet Hakan Atilla’ya benim tahminim 5 yıllık bir ceza verecekler. 5 yıl cezası suçu görüp göz yummaktan. Suç sabitlenince Halk Bankası da cezayı haketmiş olacak.

PETEK'İ DE ARAMIŞTI

Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek de David Keynes’in kendisini aradığını açıklamıştı. Petek, “ByLock programının patentinin sahibi olduğu iddia edilen David Keynes, ABD’den bana telefonla ulaştı. Ne görüşmek istediğini sordum. Kendi bakış açısıyla isminin kullanıldığını, kendisinin esasında siyasal mezunu olduğunu, bilişimci olmadığını, bu programın Apple Store’dan indirilebildiğini söyledi. Ben de soruşturma yapmadığımızı, adli makamların bunun böyle olmadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını söyledim. Gelip öncelikle adli makamlara bilgi verin dedim. Adli makamlardan sonra komisyonumuza da bilgi verebilirsiniz dedim” diye konuşmuştu.

SARRAF HAPİS YATACAK MI?

CHP’li Aksünger, bugün karar açıklanması beklenen davada Rıza Sarraf’a ne olacağına dair ise şu iddialarda bulundu: Onun da anlaştığı için 10 yıl ceza alması ihtimali var. Tanık koruma programına alınacak, yeni bir kimlik verilecek, 10 yıl ABD’den çıkamayacak. Herkes diyor ki; başsavcılar bunu ortadan kaldıracaklar. Yani hapis yatar mı yatmaz mı bilinmiyor. ABD bunu hukuk davasına götürürse BM devreye girecek. İşte ambargo meselesi orada ortaya çıkacak.