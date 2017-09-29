ByLock kullanıcısı 60 şüpheli gözaltında

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ' ByLock ' kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 94 kişiden 60'ı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Polis, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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