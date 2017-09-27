Bylock kullanıcısı 16 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 16 kişi, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4’ü kadın 16 kişi adliyeye sevk edildi.