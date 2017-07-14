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"ByLock" kullanan bin 388 kişi tespit edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan bin 388 kişinin tespit edildiğini bildirdi

"ByLock" kullanan bin 388 kişi tespit edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan bin 388 kişinin tespit edildiğini bildirdi

14 Temmuz 2017 Cuma 13:20
"ByLock" kullanan bin 388 kişi tespit edildi
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GÜRE, "Anayasayı İhlal", "Hükümete Karşı İsyan" ve "Silahlı Terör  Örgütü Üyeliği" suçlarından darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan  bugüne kadar asker, polis, vali yardımcısı, kaymakam, hakim, savcı, avukat ve  çeşitli meslek gruplarının temsilcileri hakkında yürütülen dava ve soruşturmalar  ile terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin istatistik  verileri açıkladı.

"FETÖ soruşturmalar kapsamında 5 bin 477 kişi hakkında yasal işlem  başlatılmış, 897 kişi hakkında tutuklama, bin 219 kişi hakkında adli kontrol  hükümlerinin uygulanması kararı verilmiştir." diyen Güre, soruşturmalar  kapsamında 927 kişinin serbest bırakıldığını, 14 kişinin ise kolluk işlemlerinin  sürdüğünü bildirdi.

Hakkında tutuklama kararı verilenlerden 150'sinin soruşturma,  137'sinin kovuşturma aşamasında tahliye edildiğini, 610'unun ise tutukluluk  halinin sürdüğünü aktaran Güre, 934 iddianame hazırlanarak kamu davası  açıldığını, kovuşturma aşamasında bin 35 sanıktan 478 kişi hakkında tutuklama,  478 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması, 1 kişi hakkında da  yakalama kararı verildiğini aktardı.

Güre, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 ticari  şirketin tespit edildiğini, 9 şirket hakkında dava açıldığını ve 1 şirket  hakkında da işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Diyarbakır'da bin 388 ByLock kullanıcısı çıktı

Soruşturmalar kapsamında kentte ByLock kullananların tespit edildiğini  bildiren Güre, "İlimizde bin 388 kişinin ByLock programı kullanıcısı ve bin 635  GSM hattı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızda oluşturulan bilirkişi  heyetince ByLock kullanıcılarından 899'nun incelemesi yapılmış, bununla birlikte  ilçelerden gelen 112, başka illerden talimat yoluyla gönderilen 36 ByLock  kullanıcısı hakkında inceleme yapılıp raporları düzenlenmiştir." ifadelerini  kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 bin 43  şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 937 şüphelinin tutuklandığını, bin 401  şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiğini  aktaran Güre, şunları kaydetti:

"Tutuklananlardan 70'i soruşturma, 175'i kovuşturma aşamasında tahliye  oldu. 442 şüpheli ise halen tutuklu. 826 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek  kamu davası açılmış, 518 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar  verilmiştir."

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayı ile ilgili  yürütülen soruşturmanın Diyarbakır Baro yönetimi ve Elçi'nin avukatları ile  paylaşımda bulunularak titizlikle çok yönlü olarak devam ettiğine işaret eden  Güre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan  Mercan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheliden  20'sinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını, halen 10 kişinin  gözaltında bulunduğunu anlattı.

Milletvekilleri hakkındaki soruşturmalar

Yasama dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına  toplam 162 dosyanın intikal ettiğini, HDP milletvekilleri hakkında toplam 39  dosya üzerinden kamu davası açıldığını belirten Güre, milletvekillerinin yasama  dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonraki dönemde Cumhuriyet Başsavcılığınca  milletvekilleri hakkında toplam 182 fezleke tanzim edildiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK/KCK finans soruşturması

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans ayağına yönelik yapılan soruşturma  kapsamında şimdiye kadar 110 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 10'u hakkında  tutuklama, 2'si hakkında yakalama kararı verildiğini, 13'ünün serbest  bırakıldığını, 5'i hakkında adli kolluk işlemlerinin sürdüğüne dikkati çeken  Güre, şöyle devam etti:

"PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1'i  büyükşehir, 12'si ilçe  olmak üzere 13 belediye başkanı, 1 belediye başkan  yardımcısı ve 1 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, 7 belediye  başkanı ile 1 başkan yardımcısı ve l belediye meclis üyesi hakkında iddianame  düzenlenerek ağır ceza mahkemelerine kamu davası açılmış, 6 belediye başkanı  hakkında ise halen soruşturma devam etmektedir."

Kaçakçılık ve uyuşturucu olayları

Terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların çok kapsamlı ve  titizlik içerisinde yürütüldüğü gibi vatandaşların huzur ve refahı için diğer suç  örgütleri ve suçlulara yönelik olarak da özveriyle soruşturmalar yürütüldüğünü  vurgulayan Güre, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ticareti ile uğraşan 650 şüpheli hakkında işlem yapılmış  ve bu soruşturmalar kapsamında 5 milyon 461 bin 89 paket kaçak sigara, 2 bin 111  kaçak telefon ve 203 bin 780 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Uyuşturucu  ticareti yapan kişilere yönelik soruşturmalarda ise 2 bin 66 şüpheli hakkında  işlem yapılmış ve bunların bin 54'ü tutuklanmıştır. Soruşturmalar kapsamında 146  ton 600 kilogram esrar, 10 milyon 980 bin 638 Hint keneviri ve 105 kilo 268 gram  eroin ele geçirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
BylockFetullahçı Terör Örgütü
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