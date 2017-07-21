ByLock'çulara yeni operasyon: 115 gözaltı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 115'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 50 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.