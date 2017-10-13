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'ByLock'cu PKK sempatizanı yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY örgütüne ilişkili ve 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda yakalanan Erciyes Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki Hüseyin K.'nın aynı zamanda PKK, PYD/YPG sempatizanı olduğu ve bu örgütüylerinin fotoğraf ve yorunlarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi

'ByLock'cu PKK sempatizanı yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY örgütüne ilişkili ve 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiye yönelik yapılan operasyonda yakalanan Erciyes Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki Hüseyin K.'nın aynı zamanda PKK, PYD/YPG sempatizanı olduğu ve bu örgütüylerinin fotoğraf ve yorunlarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi

13 Ekim 2017 Cuma 15:24
'ByLock'cu PKK sempatizanı yakalandı
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EMNİYET Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) polisleri Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak-Elektrik Elektronik 4. Sınıf öğrencisi Hüseyin K.'yı gözaltına aldı. Bu kişinin PKK, PYD/YPG sempatizanı olarak bu örgütlerin ve örgüt üyelerin fotoğraf ve yorumlarına kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı, polislere hakaret ile küfür içeren söylemleri de kendisine ait sosyal paylaşım sayfasından belirlendi. Hüseyin K. ile ilgili soruşturma sürerken şüphelinin bugüne kadar ülke genelinde yürütülen FETÖ/PKK iş birliğinin örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

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Emniyet MüdürlüğüKayseriBylock
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