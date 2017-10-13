'ByLock'cu PKK sempatizanı yakalandı

EMNİYET Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) polisleri Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak-Elektrik Elektronik 4. Sınıf öğrencisi Hüseyin K.'yı gözaltına aldı. Bu kişinin PKK, PYD/YPG sempatizanı olarak bu örgütlerin ve örgüt üyelerin fotoğraf ve yorumlarına kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı, polislere hakaret ile küfür içeren söylemleri de kendisine ait sosyal paylaşım sayfasından belirlendi. Hüseyin K. ile ilgili soruşturma sürerken şüphelinin bugüne kadar ülke genelinde yürütülen FETÖ/PKK iş birliğinin örneklerinden biri olduğu ifade edildi.
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