BYEGM Basın Kartı Komisyonu kararları açıklandı

BASIN Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını yapan Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Mehmet Akarca, Batı medyasında Türkiye aleyhinde yürütülen algı operasyonlarına karşı BYEGM’nin gerçekleri duyurmak için olağanüstü çaba gösterdiğini ifade etti. Akarca, medya sektörünün ve çalışanlarının standartlarını belirlemek üzere ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği içinde yürüttükleri çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Muhabir kimdir, editör kime denir, haber kameramanı kimdir, genel tarifleri yapıldı. Bu tariflerin hemen ardından bu alanda görev alacaklar için yeterlilikler ortaya konulacak" dedi.

Akarca, yürütülen çalışmalarla dünyanın belki de en zor ve meşakkatli işleri arasında yer alan basın sektörünün belirli bir seviyeye çıkartılmasının amaçlandığını vurguladı. BYEGM olarak 15 Temmuz haftasında yaptıkları etkinlikleri de hatırlatan Akarca, 340 yabancı gazetecinin Türkiye'de ağırlandığı ziyaretlere değindi.

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından söz konusu yabancı basın mensuplarının ülkelerine bilgiyle donanmış olarak gittiklerine işaret eden Akarca, basın mensuplarının ülkelerine döndüklerinde yazdıkları makaleleri de iki büyük ciltlik kitapta topladıklarını aktardı. Akarca, yabancı basın mensuplarının Türkiye ziyaretlerinin ardından binlerce makale kaleme aldıklarına işaret ederek, "Bunların genel bir analizini yaptırdık. Yüzde 80'i olumluydu bu yazıların, yüzde 20'si de tarafsızdı. Türkiye aleyhine yazılmış bir yazı yoktu" bilgisini paylaştı.

Dünyada 15 Temmuz'a ilişkin çıkan tüm yazıları da 5 cilt halinde derlediklerini ifade eden Akarca, bunların incelenmesinin, devlet kütüphanesi ve bazı kurum kütüphanelerinde bulunmasının yararlı olacağını dile getirdi.

BYEGM-AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen “Yüreğimize Sığınanlar” isimli sergiye de değinen Akarca, programa Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığını, konuklar arasında yer alan AB ve BM yetkililerinin Türkiye’ye mültecilere yönelik çalışmaları dolayısıyla bir kez de BYEGM kürsüsü aracılığıyla teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Basın Kartı Komisyonu Başkanı Nazmi Bilgin de Akarca'yı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından komisyon, 472 başvuruya ait dosyayı değerlendirmeye aldı. Komisyon, ilk kez basın kartı alacaklara ait 392 başvurudan 348'ine onay, 5'ine şartlı onay, 39'una da ret kararı verdi. Sürekli Basın Kartı başvurularının ise 77'sine onay, 1'ine şartlı onay, 1'ine ret, 1'ine de iade kararı çıktı. Komisyon kararları http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx ve e-devlet üzerinden kişi bazında sorgulanabilliyor.