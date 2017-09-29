Büyünşehir Yasası'na Alanya'dan tepki

Yasin ARAZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası (BŞB), Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlıkları arasındaki uzlaşmazlıkların da giderildiği bir yasa hazırlıyoruz" açıklamalarında bulunmuştu. Alanyalı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda genişletilmesi yönünde harekete geçilen Bütünşehir Yasası’nı değerlendirdiler.

'İLÇENİN HAKKI İLÇEDE KALSIN'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Mevcut BŞB Yasası'nın ilçe belediyelerinin de haklarını en iyi şekilde savunacak şekilde düzenlenmesi yegane temennimizdir. BŞB'lerin, sadece ilçelerin şehir plan ve proje gibi makro ölçekteki hadiselerle ilgilenmesi, bunun dışındaki yetkilerin ilçe belediyelere devredilmesi en büyük beklentimizdir. BŞB'ler şu an ilçelerdeki istedikleri caddeleri alabilmekte, gelirlerini almakta. Bunu Alanya'da da gördük. Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. İlçelerin bütün olarak değerlendirilmesini ve yetkilerin ilçe belediyelerine devredilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'SONUÇLARINI TAHMİN DAHİ EDEMEYİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut ise şu noktalara dikkat çekti: "BŞB yasası ile ilgili sıkıntılar fazla. Biz de Alanya'da yaşıyoruz bunu. İlçe belediyesi başka partidense yapılan yatırımlarda aksama oluyor, görüyoruz. Gerek ilçeye gerek beldelere bu yasa ile daha iyi hizmet gitmedi yani. Bu yasa ile hizmetlerin daha çok aksayacağını düşünüyorum. CHP olarak iktidar olursak bu yasayı kaldırıp, kapanan belde belediyeleri geri açacağız. Alanya'nın ana arterleri BŞB'de. Oranın reklam gelirleri, otopark gelirleri veya benzeri gelirler, hepsi BŞB'ye akıyor. Aradaki geliri olmayan sokaklar Alanya Belediyesi'ne kalmış durumda. Bu yasa ile diğer sokaklar da BŞB'nin eline geçecekse ilçe belediyeler ne yapacak? Yine de detaylarını beklemek gerekiyor. Şu an bile uygulamada sıkıntılar varken genişlediği takdirde ne olur, tahmin bile edemiyoruz."

'HALK İSTİYOR, BİZ YAPIYORUZ'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: "BŞB Yasası hizmet götürmekte çok olumlu bir iş. Hizmetler yerinde ve hızlı bir şekilde vatandaşın ayağına gidiyor. Geçmişte il özel idarelerinden alınamayan hizmetler BŞB'ler tarafından en ücra köşelere kadar gidiyor. Hizmetin gitmesinden vatandaş da memnun. Ufak tefek koordinasyon açısından uygulama sorunları çıkıyor. Bunlarla ilgili düzenleme olacak. Sahada tespitler yapılıyor. Yasanın çıkmasında büyük gayretleri olan Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel eksikleri ve sorunları biliyor, işinde usta bir isim. Sahada olan eksikleri giderme adına düzenlemeler olabilir. Onun da tespitini çoktan yapmışlardır. Bir çok il bu yasadan faydalanmak istiyor, bu düzenleme onların taleplerince oluşuyor. Halk istiyor, biz yapıyoruz."