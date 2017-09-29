Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.698
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7745
EURO
4.2018
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi yola çıktı
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
banner468

Büyünşehir Yasası'na Alanya'dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda genişletilmesi yönünde harekete geçilen Büyünşehir Yasası ile ilgili Alanya'da siyasi parti ilçe başkanlarından tepki geldi

Büyünşehir Yasası'na Alanya'dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda genişletilmesi yönünde harekete geçilen Büyünşehir Yasası ile ilgili Alanya'da siyasi parti ilçe başkanlarından tepki geldi

29 Eylül 2017 Cuma 22:31
Büyünşehir Yasası'na Alanya'dan tepki
banner404

Yasin ARAZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının artırılabileceğine dikkat çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası (BŞB), Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlıkları arasındaki uzlaşmazlıkların da giderildiği bir yasa hazırlıyoruz" açıklamalarında bulunmuştu. Alanyalı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda genişletilmesi yönünde harekete geçilen Bütünşehir Yasası’nı değerlendirdiler. 
'İLÇENİN HAKKI İLÇEDE KALSIN'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Mevcut BŞB Yasası'nın ilçe belediyelerinin de haklarını en iyi şekilde savunacak şekilde düzenlenmesi yegane temennimizdir. BŞB'lerin, sadece ilçelerin şehir plan ve proje gibi makro ölçekteki hadiselerle ilgilenmesi, bunun dışındaki yetkilerin ilçe belediyelere devredilmesi en büyük beklentimizdir. BŞB'ler şu an ilçelerdeki istedikleri caddeleri alabilmekte, gelirlerini almakta. Bunu Alanya'da da gördük. Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. İlçelerin bütün olarak değerlendirilmesini ve yetkilerin ilçe belediyelerine devredilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
'SONUÇLARINI TAHMİN DAHİ EDEMEYİZ'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut ise şu noktalara dikkat çekti: "BŞB yasası ile ilgili sıkıntılar fazla. Biz de Alanya'da yaşıyoruz bunu. İlçe belediyesi başka partidense yapılan yatırımlarda aksama oluyor, görüyoruz. Gerek ilçeye gerek beldelere bu yasa ile daha iyi hizmet gitmedi yani. Bu yasa ile hizmetlerin daha çok aksayacağını düşünüyorum. CHP olarak iktidar olursak bu yasayı kaldırıp, kapanan belde belediyeleri geri açacağız. Alanya'nın ana arterleri BŞB'de. Oranın reklam gelirleri, otopark gelirleri veya benzeri gelirler, hepsi BŞB'ye akıyor. Aradaki geliri olmayan sokaklar Alanya Belediyesi'ne kalmış durumda. Bu yasa ile diğer sokaklar da BŞB'nin eline geçecekse ilçe belediyeler ne yapacak? Yine de detaylarını beklemek gerekiyor. Şu an bile uygulamada sıkıntılar varken genişlediği takdirde ne olur, tahmin bile edemiyoruz."
'HALK İSTİYOR, BİZ YAPIYORUZ'
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: "BŞB Yasası hizmet götürmekte çok olumlu bir iş. Hizmetler yerinde ve hızlı bir şekilde vatandaşın ayağına gidiyor. Geçmişte il özel idarelerinden alınamayan hizmetler BŞB'ler tarafından en ücra köşelere kadar gidiyor. Hizmetin gitmesinden vatandaş da memnun. Ufak tefek koordinasyon açısından uygulama sorunları çıkıyor. Bunlarla ilgili düzenleme olacak. Sahada tespitler yapılıyor. Yasanın çıkmasında büyük gayretleri olan Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel eksikleri ve sorunları biliyor, işinde usta bir isim. Sahada olan eksikleri giderme adına düzenlemeler olabilir. Onun da tespitini çoktan yapmışlardır. Bir çok il bu yasadan faydalanmak istiyor, bu düzenleme onların taleplerince oluşuyor. Halk istiyor, biz yapıyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBütünşehir YasasıAlanyaParti Ilçe Başkanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak için üçlü anlaşma: Irak-Türkiye-İran
Kuzey Irak için üçlü anlaşma: Irak-Türkiye-İran
Kuzey Irak’ta 1 asker şehit düştü
Kuzey Irak’ta 1 asker şehit düştü
Antalya'da deprem meydana geldi
Antalya'da deprem meydana geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim