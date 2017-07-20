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Büyükşehirlerin barajlardaki doluluk oranları.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk yüzde 73,89, Ankara'da yüzde 30,48 olarak kayıtlara geçti

Büyükşehirlerin barajlardaki doluluk oranları.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk yüzde 73,89, Ankara'da yüzde 30,48 olarak kayıtlara geçti

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
Büyükşehirlerin barajlardaki doluluk oranları.
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SU ve kanalizasyon idarelerinden derlenilen bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Ömerli yüzde 86,09, Terkos yüzde 81,91, Alibey yüzde 79,88, Kazandere yüzde 68,48, Darlık yüzde 68,15, Büyükçekmece yüzde 67,76, Pabuçdere yüzde 67,70, Istrancılar yüzde 64,47, Sazlıdere yüzde 55,54 ve Elmalı barajı ise 0,52 dolulukta hizmet veriyor.İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUĞU YÜZDE 73,89 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.
Ankara'daki barajlardan Kurtboğazı yüzde 58,94, Akyar yüzde 48,45, Eğrekkaya yüzde 46,10, Kavşakkaya yüzde 38,99, Çubuk yüzde 31,20, Çamlıdere yüzde 25,52, Elmadağ Kargalı Barajı ise yüzde 21,68 doluluğa sahip bulunuyor.BAŞKENTTEKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI DA YÜZDE 30,48 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.
İzmir'deki barajlar Güzelhisar yüzde 80,93, Ürkmez yüzde 73,77, Tahtalı yüzde 53,00, Balçova yüzde 46,60, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 29,09, Gördes Barajı yüzde 6,46 dolulukta hizmet veriyor.Doluluk oranı Bursa'daki Nilüfer Barajı'nda yüzde 78,25, Doğancı Barajı'nda yüzde 65,34; Kocaeli'deki Yuvacık Barajı yüzde 86,00, Namazgah Barajı yüzde 84,00; Konya'daki Altınapa Barajı'nda ise yüzde 48,2 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
büyükşehirlerin barajlardaki doluluk oranları
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