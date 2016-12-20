Büyükelçi’ye suikastte gözaltı sayısı artıyor

Soruşturmasını sürdüren polis, bu kez de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları’nın Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki şubesinde görevli saldırganın dayısını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan bu kişinin daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenildi. Böylelikle gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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