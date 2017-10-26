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Büyükelçi Atamaları Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi Atamaları Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

26 Ekim 2017 Perşembe 08:59
Büyükelçi Atamaları Kararnamesi Resmi Gazete'de
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RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 18  Eylül'deki yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan Büyükelçi Atamaları  Hakkında Kararlara yer verildi. 
Buna göre, 22 Eylül'deki Bakanlar Kurulu kararı ile Birleşmiş  Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç  (Japonya), Stockholm Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen (İsveç), Brüksel Büyükelçisi  Mehmet Hakan Olcay (Belçika), Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Bogota  Büyükelçisi Engin Yürür (Kolombiya), Guatemala Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel,  İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (Pakistan), Karakas Büyükelçisi Şule  Öztunç (Venezuela), Manama Büyükelçisi Hatun Demirer (Bahreyn), Kito Büyükelçisi  Korkut Güngen (Ekvator), Windhoek Büyükelçisi Deniz Çakar (Namibya), Pekin  Büyükelçisi Ali Murat Ersoy (Çin), Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural  (Madagaskar), Harare Büyükelçisi Kadir Hidayet Eriş (Zimbabve), Kabil Büyükelçisi  Ali Sait Akın (Afganistan) ve Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz (Çad) merkeze  alındı.
Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Şerife Serap Özcoşkun Bolivya nezdinde  Büyükelçiliğe, Hasan Murat Mercan Tokyo Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür  Hakkı Emre Yunt Stockholm Büyükelçiliğine, Gürcistan-Tiflis Büyükelçisi Zeki  Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçiliğine, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt  Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ece Öztürk Çil Bogota  Büyükelçiliğine, Bulgaristan-Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe Guatemala  Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Hasan Ulusoy Sofya Büyükelçiliğine, Elçi,  Genel Müdür Yardımcısı İhsan Mustafa Yurdakul İslamabad Büyükelçiliğine,  Büyükelçi, Genel Müdür Şevki Mütevellioğlu Karakas Büyükelçiliğine, Büyükelçi  Kemal Demirciler Manama Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Oya  Tunga Çağlı Kito Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Berin Makbule  Tulun Windhoek Büyükelçiliğine, Abdülkadir Emin Önen Pekin Büyükelçiliğine,  Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Metin Hüsrev Ünler Antananarivo Büyükelçiliğine,  Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç Harare Büyükelçiliğine, Elçi, Genel  Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ertuğrul Kabil Büyükelçiliğine, Hindistan-Mumbai  Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen Encemine Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür  Yardımcısı Didem Ela Görkem Gökçe Dominik Cumhuriyeti-Santo Domingo  Büyükelçiliğine, Tokyo Büyükelçiliği Elçi, Müsteşarı Deha Erpek Sierra Leone  nezdinde Büyükelçiliğe, Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün ise BM  Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi olarak  atandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıAli Murat ErsoyBüyükelçi AtamalarıResmi Gazete
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