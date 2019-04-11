Büyükçekmece iddialarına ilişkin 4 isim sayıp AK Parti'yi suçladı

RESMİ olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de yapıldığı iddia edilen seçim usulsüzlüklerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, bir eve 11 kişinin kaydettirildiğini vurgulayarak Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin ve Abdullah Yasin Durmuş'un isimlerini verip AK Parti'yi suçladı.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki oy sayımı tartışmalarında Büyükçekmece ilçesinde yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin gelişmeler "sahte seçmen" ve "seçmen kaydırma" iddiaları ile devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, AK Parti'li yetkililerin taşıma oy iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÖYLE AÇIKLAMALAR DUYUYORUM Kİ ŞAŞIYORUM"

"Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uzun yıllardır beraber olduğumuz bir arkadaşımız. Büyükçekmece süreci takip ettiğim bir süreç. Büyükçekmece göç alan ve nüfusu artan bir ilçemiz. Büyükçekmece göç alan ilçelerden bir tanesi. İstanbul'un ilk yedi-sekiz ilçesinden. Nüfusu artan ilçelerden. Bu Beylikdüzü'nde daha fazla. Öyle açıklamalar duyuyorum ki şaşkınlıkla dinliyorum. Siyasilerden, belediye başkanlarından… İnsan verileri kullanmak ve anlatmak konusunda bu kadar mı acemi, bu kadar mı kötü niyetli olur diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi."

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ SAYILARI VERDİ

"Büyükçekmece'deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. Büyükçekmece'de birden 20 küsur bin seçmen hareketi birden olmuş gibi zihinlere nakşetmeye çalışıyorlar. Altı ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. Ne yazık ki aldatma ve yalan üzerine kurulan bu sistemin arızaları var."

"Seçim tarihi 7 Haziran 2015. Seçmen sayısı 158 bin 611. 1 Kasım 2015, seçmen sayısı 161 bin 699. Arada altı ay var. Altı ayda seçmen sayısı 3 binin biraz üzerinde seçmen sayısı artmış. Kullanılan oy 7 Haziran'da 135 bin 426. 1 Kasım'da 141 bin 811. Geçerli oy 7 Haziran'da 126 bin 069. 1 Kasım'da 139 bin 286."

"Hemen bu yıla gelelim. 24 Haziran 2018'de Büyükçekmece'nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138. Deniyor ya '20 bin hareket, 25 bin hareket…' Eğer doğru konuşuyor olsalar geçerli oyun 175 binlerde olması gerekiyor. Yerel seçimlerde katılım düşüyor, geçerli oy 31 Mart'ta 144 bin 733."

YSK'NIN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

"Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur, 'Listelerimizden eminiz' diye YSK başkanının açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30'uncu sırada. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe'de Çekmeköy'de daha yoğun nüfus hareketliliği var. AKP'nin kazandığı iki ilçe."

"Verileri kıyasladıktan sonra İstanbul millletvekili Özgür Karabat'ın ifadelerini paylaşmak istiyorum. Mevlüt Uysal, Büyükçekmece adayı. Sözüne güvendiğini söyleyen cumhurbaşkanının check etmesini rica ediyorum. Karabat'ın tespitlerini anlatacağım. 4 Ocak 2019'da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019'da kesinleşiyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmece'ye. Mevlüt Uysal önceki Başakşehir başkanı. Masum olduğunu düşünelim.

4 İSİM SAYDI

"Bu süreçte özellikle Büyükçekmece'ye bağlı Kamilova Gümüş 1 Sokak numara 12'de, tam 11 kişi aynı adrese kayıt yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici dört kişiyi sayın Karabat bana aktarıyor. Sayın Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece Adayı Uysal'ın vakıf başkanlığı yaptığı vakfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal'ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11'i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamilova'yı bilirim, çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum."