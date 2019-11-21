Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama! İşte ölüm nedeni
Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi, yaptığı açıklamada Büyükanıt'ın solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Maslak'ta özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, hayatını kaybetti. Eşinin vefatından 4 gün sonra hayatını kaybeden 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de hayata gözlerini yumdu.
ÖLÜM NEDENİ SOLUNUM VE KALP YETMEZLİĞİ
Hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Öte yandan emekli Orgeneral Büyükanıt'ın cenaze töreninin 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Büyükanıt, Selimiye Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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