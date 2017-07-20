Büyükada krizi büyüyor! Almanya'dan küstah Türkiye açıklaması

ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Büyükada'da tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Küstah açılamalarda bulunan Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in konuşmasından satır başları:

Alman aktivistin yakalanması çok önceden planlanmış. Bugüne kadar hep Türkiye ile bir gerilimden kaçındık, diyalog yanlısı olduk. Türkiye'ye karşı çok sabırlı olduk. Bu her zaman kolay değildi. Türkiye, ülkesindeki hukuksal düzeni tersine çevirmek istiyor. Alman aktivistlerin Türkiye'de tutuklanmasıyla muhalifler susturulmak isteniyor. Türkiye politikasında artık yeni bir yönelime ihtiyaç var. Ankara'da kim bunlardan sorumluysa, bu politikaların sonuçsuz kalmayacağı bilinmelidir. Bu tehdit devam ettiği sürece Türkiye'deki Alman yatırımların devam edeceğini garanti edemeyiz.