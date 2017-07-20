Büyükada krizi büyüyor! Almanya'dan küstah Türkiye açıklaması

ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Büyükada'da tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Küstah açılamalarda bulunan Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in konuşmasından satır başları:
Alman aktivistin yakalanması çok önceden planlanmış. Bugüne kadar hep Türkiye ile bir gerilimden kaçındık, diyalog yanlısı olduk. Türkiye'ye karşı çok sabırlı olduk. Bu her zaman kolay değildi. Türkiye, ülkesindeki hukuksal düzeni tersine çevirmek istiyor. Alman aktivistlerin Türkiye'de tutuklanmasıyla muhalifler susturulmak isteniyor. Türkiye politikasında artık yeni bir yönelime ihtiyaç var. Ankara'da kim bunlardan sorumluysa, bu politikaların sonuçsuz kalmayacağı bilinmelidir. Bu tehdit devam ettiği sürece Türkiye'deki Alman yatırımların devam edeceğini garanti edemeyiz.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.