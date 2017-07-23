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Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi arasında bulunan Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi arasında bulunan Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

23 Temmuz 2017 Pazar 09:34
Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
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BÜYÜKADA'DA gözaltına 10 kişi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra önceki gün çıkarıldığı adliyede serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem İstanbul'da, İlknur Üstün de Ankara'da gözaltına alındılar. 
ERKEM VE ÜSTÜN TUTUKLANDI

Serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Erkem, emniyet işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Erkem, tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme Erkem'in tutuklanmasına karar verdi. İlknur Üstün de emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürülerek SEGBİS sistemi ile bağlandı. Üstün de savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevlk edildi. Sorgusunun ardından Üstün de tutuklandı. 

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada'da yapılan toplantıda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İnsan Hakları Gündemi Derneği'den Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi, Peter Steudtner, Nalan Ekmen, Şeyhmuz Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün 5 gün önce adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilenlerden 6 kişi, Silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, Nalan Erkem, Şeyhmuz Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine serbest bırakılan 4 kişi için dün gece yakalama kararı çıkarılmıştı. 

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