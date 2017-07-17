Büyükada'da gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

POLİS , Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada 'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemişti. Gözaltı na alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorguları tamamlanan 4'ü kadın 10 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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