Büyükada aktivistlerinden 4'ü için yakalama kararı!

ADALAR Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 şüpheliden 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçu kapsamında tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
4'Ü HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.