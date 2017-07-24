Büyük tepki vardı...İşte belediyenin kararı

TAKSİLERDE görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul'daki taksilere kamera kurulumu hız kazandı. İBB'nin 'İTaksi' projesi kapsamında günde ortalama 150 taksiye kamera takılırken, bugüne kadar montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti. Ağustos ayı içerisinde hayata geçecek uygulamaya, güvenlik gerekçesiyle olumlu bakan da, özel hayatın gizliliğinin ihlal edebileceği gerekçesiyle karşı çıkan da var.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin başlattığı 'İTaksi' uygulaması ile İstanbul'da taksilerde ağustos ayından itibaren görüntü kaydı alınmaya başlanacak. Taksilere kamera takılmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul'daki taksiciler de araçlarına kamera taktırıyor.

KAMERALAR DİKİZ AYNASININ HEMEN ÜSTÜNDE

İstanbul'da trafiğe çıkan 17 bin 395 taksi var. İTaksi projesi kapsamında taksilere iç ve dış kamera, panik butonu ve 'İTaksi tablet'ten oluşan güvenlik ekipmanlarının montajı İBB tarafından ücretsiz yapılıyor. Güvenlik ekipmanlarını kurdurmak isteyen taksiciler, İETT'nin biri Anadolu yakası biri Avrupa yakasında bulunan garajlarında sıraya girdi. Günde 150 taksiye kamera sistemi kurulurken, bugüne kadar da montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti.



SES KAYDI YAPILMAYACAĞI AÇIKLANDI

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, taksilerde geriye dönük olarak 7 gün boyunca görüntü kaydı yapılacağı ve bu kayıtların ses içermeyeceği öğrenildi. İTaksi uygulamasında kameralar dikiz aynasının hemen üstünde bulunuyor. Ayrıca montajı tamamlanan taksilere İBB logosu ve 'İTaksi' yazılı etiketler yapıştırılıyor. Taksi içine yerleştiren tablette " güvenliğiniz için bu araçta ses kaydı olmazsızın görüntü kaydı yapılmaktadır" yazısı görülebilecek.

AĞUSTOS AYINDA HİZMETE GİRECEK

İTaksi projesinin kullanılabilmesi için kent içerisinde belirli oranda taksilerde montajın yapılmış olması gerekmektedir. Plananan takvime göre Ağustos ayı içerisinde montajı tamamlanmış taksilerde uygulama hizmete girecek.