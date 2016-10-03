Büyük taarruz emir bekliyor

ÖZGÜR Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı ılımlı muhalifler, DAEŞ için stratejik öneme sahip El Bab’a operasyon için gün sayılıyor. Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre ÖSO, 12 Ekim’de operasyon için Türkiye başta olmak üzere koalisyon güçlerinin onayını bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’de bulunan Koalisyon Güçleri’ne destek vermek amacıyla 40 gündür “Fırat Kalkanı Harekatı” yürütülüyor. Türkiye bu kapsamda ÖSO’ya bağlı ılımlı muhaliflere de önemli destekler sağlıyor.

ÖSO 12 Ekim’de El Bab’a operasyon yapmayı planıyor. Örgüt bu operasyon için Türkiye’den yeşil ışık bekliyor. Eğer Türkiye’den onay alınırsa terör örgütü DAEŞ’in başkenti konumundaki Rakka’ya ilerleme öncesi stratejik bir yer, terör unsurlarından temizlenmiş olacak. Onay alınamaması halinde de operasyonun kısa bir süre ertelenebileği belirtiliyor.

DAEŞ’E MUHABERAT DESTEĞİ

Bölge kaynakları El Bab’da yaklaşık bin DAEŞ üyesinin Suriye rejiminin istihbarat birimi El Muhaberat’tan örtülü destek aldığına işaret etti. DAEŞ, rejimden aldığı dolaylı destekle El Bab’da hendek ve barikat kuruyor. Aynı yöntemi daha önce terör örgütü PKK da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı yerleşim birimlerinde uygulamıştı. El Muhaberat’ın, Rusya’nın Esad rejimine sağladığı internet ağı sistemini DAEŞ’e verdiği de tespit edildi. DAEŞ’in, Doçka uçaksavar silahlarını pikaplara monte ettiği, tankları vuracak füzeleri El Bab’a getirttiği de gelen bilgiler arasında.

BÜYÜK SAVAŞ DABIK’TA

Yerel kaynaklar, DAEŞ’in Bab’dan ziyade Dabık-Suran bölgesindeki varlığının ciddi boyutlarda olduğuna işaret ediyor. Bunun için öncelikle Suran ve Akterin’e muhaliflerin bir operasyon düzenleyeceği üzerinde duruluyor. Eğer bu iki yer alınırsa Dabık, Dabık düşerse El Bab’ın çok rahatlıkla alınabileceği değerlendiriliyor. DAEŞ, Dabık’ı “Büyük savaşın olacağı yer” olarak görüyor. Bunun için Dabık’a yoğun bir kuvvet yığdı.

Militanlarına herhangi bir saldırı anında öncelikli olarak Dabık’a yönelmeleri talimatları verilmiş.



ÖSO HİLAL STRATEJİSİ İZLİYOR

ÖSO şu anda Akterin’e yakın Tel Ar, Avaşiya ve Gurur köyünü ele geçirdi. Dün ise muhalif unsurlardan oluşan üç Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban, El Eyyübiyah’ı kontrol altına aldı. El Eyübiyah’tan Bab’a ise 22 km’lik bir mesafe bulunuyor. Kaynaklar, “Eğer Akterin alınırsa Dabık’a bir hilal biçiminde girilmiş olur. Akterin’in alınmasıyla Suran ve Dabık’ın alınması çok kolay olur. Şuanda muhalifler hilal şeklinde hareket ediyor” değerlendirmesi yaptı.



AKTERİN’E YAY ÇİZİLECEK

Kaynaklar, Mare’nin kuzeyinden çizilecek yay vee Tel Ar’dan çizilecek ikinci bir yay ile Akterin’e girileceği üzerinde duruyor. Aynı şekilde Azez’in kuzeyinden de Dabık ve Suran’a doğru bir başka yay çizileceği değerlendiriliyor. Çizilen bu yay üzerindeki yerlerin alınmasıyla El Bab ve Rakka’nın kolayca düşeceği yorumları yapılıyor.



NEDEN “BÜYÜK SAVAŞ”

Terör örgütü DAEŞ, Dabık’ı “Büyük savaşın olacağı yer” olarak görüyor. Bunu ise Hz.Muhammed’in “Rumlar, A’mak ve Dâbık isimli mahallere inmedikçe kıyamet kopmaz” hadisine dayandırıyor. Yavuz Sultan Selim’in 1516’da bu bölgede Memlükler’e karşı Merc-i Dâbık (Dâbık Ovası) Savaşı’nı kazanmasını ise bu kapsamda değerlendirmiyor.



960 KM2 DENETİM ALTINDA

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 40’ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 4 köyün daha kontrolünü ele geçirdi. Harekatın başından itibaren 111 köyde kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri, Cerablus-Azez hattında 960 kilometre karelik alanda denetimi sağlamış oldu. Genelkurmay açıklamasında dün sabah saatlerinde Azez-Rai arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan 3 özel görev kuvvet grubunun, kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai’nin güneyindeki Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban ve El Eyyübiyah köylerinin kontrolünü sağladığı belirtildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana 111 meskun mahalde yaklaşık 960 kilometre karede kontrol sağlandı.





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