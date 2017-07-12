Büyük şok! Osmanlı’nın mirası hamam gece kulübü oldu...

KASTOMUNU'DA 503 yıllık Osmanlı yadigârı Çifte Hamam gece kulübüne dönüştürülen hamamda, yapılan restorasyon eserin yapısını da değiştirdi. Hamamın ecdadımızın mirasına uygun kullanılmasını isteyen vatandaşlar, “Biran önce atalarımızın yadigârı hamamın eskiden olduğu gibi kullanmak istiyoruz. Yüzümüzü karartan bu yapıya karşı derhal yetkililerin göreve çağırıyoruz” tepkisinde bulundu.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN YAPTIRDIĞI HAMAM GECE KULÜBÜ OLDU

1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Hocası Halim Çelebi tarafından yaptırılan ve Anadolu’da eşi benzeri bulunmayan hamam 2012 yılına kadar hamam olarak kullanılan Çifte Hamam, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu, 2013 yılında gece kulübüne dönüştü. Osmanlı mirası olan hamamın içinde şimdi ise, partiler yapılıyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

İlk Osmanlı halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaptırılan hamamın gece kulübü olarak kullanılmasının vicdanlarını sızlattığını belirterek “Yeni eserlere Osmanlı padişahlarının adını vermek yeterli değil. O padişahlardan kalan miraslara sahip çıkılmalıdır. Bu dönemde böyle bir yapıya bu şekilde izin verilmesi skandaldır” ifadelerini kullandı.