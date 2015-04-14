Büyük skandal! Çöpçüden çıktı...

Emniyetin , kayıp dinleme cihazları başta olmak üzere, kriptolu kayıp cihazlara yönelik soruşturma ve arayışları sürerken Diyarbakır Emniyeti’ne tahsisli kripto yazılım yüklü GSM kartı, ilginç bir yerden çıktı. Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam’ın kullandığı kripto yazılımlı cep telefonunun kaybolan kartının, İstanbul’da çöp konteynerine atılmış bir elbisenin cebinden çıktığı, kartı bulan çöp toplayıcısının kartı aylarca kullandığı, faturanın ise Emniyet tarafından ödendiği anlaşıldı. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Sağlam ile ihmali bulunan polislere “kınama” cezası verildi. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, 2012’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, bir GSM firması ile yaptığı protokol kapsamında il emniyet müdürleri ve merkezdeki üst düzey polis müdürlerine “akıllı telefon” olarak adlandırılan cep telefonları dağıtıldı. Aynı zamanda, il emniyet müdürlerinin gizli görüşme yapmalarına olanak sağlayan “kripto yazılım” yüklenen telefonlar özel sim kartlarıyla birlikte kullanıcı il emniyet müdürlerine verildi.

Faturalar kabardı

Uygulama kapsamında “0 507 458 XX 21” numarayı taşıyan sim kartlı cep telefonu Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığı’nca dönemin Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Sağlam’a teslim edildi. Sağlam, Diyarbakır’daki görevi boyunca bu telefonu ve hattı kullandı. Sağlam daha sonra Antalya’ya il emniyet müdürü olarak atandı. Sağlam, Antalya’da görev yaparken kriptolu yazılım bulunan akıllı cep telefonunun kayıtlı bulunduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amirliği’ne yüksek bedelli telefon faturaları gelmeye başladı. Ancak telefonun ne Sağlam’da ne de emniyette olmadığı anlaşıldı.

S.S’yi 805 kez aramış

Dikkat çeken fatura bedelleri nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amirliği ile İkmal Şube Müdürlüğü, kaybolduğu anlaşılan cep telefonu ile sim kartın peşine düştü. Yapılan ön incelemelerden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın soruşturulması için iki polis başmüfettişi görevlendirdi. Müfettişler, 8 ay süren araştırmalarında ilginç bir sonuca ulaştı. Telefona ait görüşme kayıtlarına mahkeme kanalıyla TİB’den ulaşarak tespitler yapıldı. Telefon kartıyla S.S adlı bir kadının 805 kez arandığını belirleyen müfettişler, S.S’yi E.P adlı kişinin aradığını saptadı.

Çöpte bulundu

Müfettişler, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan E.P.’nin peşine düştü. E.P., Aralık 2013’te İstanbul Güngören’deki bir çöp konteynerinin yanında bir poşet içinde giyilmiş bir pantolon ve kazaklar bulduğunu, ceplerini kontrol ettiğinde sim kartın çıktığını söyledi. E.P., kartı kendisine ait telefona taktıktan sonra üç ay boyunca kullandığını ve interneti de yine kart üzerinden kullanabildiğini anlattı. E.P., daha sonra kendisini arayan ve polis olarak tanıtan bir kişinin sim kartın emniyete ait olduğunu ve en yakın polis merkezine teslim etmesini istemesi üzerine korkup kartı kırıp attığını anlattı. Müfettişler, sonraki faturaları kontrol ettiklerinde kullanım olmadığını belirledi. Diyarbakır’da kaybolan sim karta kaybolmadan önceki dönemde 35-120 liralık, E.P.’nin kullandığı dönemde ise ortalama bin 100 liralık faturalar geldiği anlaşıldı. Müfettişler, Sağlam ve 20 polisle ilgili soruşturma yaptı. Soruşturmada akıllı telefonun teslim edildiği, makama ait sim kartın kaybolduğu anlaşıldı.

Kınama cezası verildi