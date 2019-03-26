Büyük saygısızlık! Şehit cenazesini, seçim afişinde kullandı

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun seçim propagandası, şehit cenazesi üzerinden yapıldı.
Sözcü'nün haberine göre; Şenlikoğlu Şırnak'ta 20 Mart'ta operasyon sırasında mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, asker omuzundaki cenaze fotoğrafını koydu. Cenaze fotoğrafının altında "Vizyon 2028" sloganı ve Şenlikoğlu'nun adı yazıldı.
ŞENLİKOĞLU: TEKNİK BİR HATA
Şenlikoğlu, "Arkadaşlar teknik bir hata yapmışlar, fark edince düzelttik. Şehitler hepimizin ve şehit cenazeleri üzerinde propaganda yapılamaz" dedi.
İşte o afiş;